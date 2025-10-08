Dassault Rafale построили вдвое меньше, чем Eurofighter Typhoon.

Закончено производство 300-го истребителя Rafale. Об этом французская авиастроительная корпорация Dassault Aviation сообщила на своем официальном сайте.

"Производство 300-го самолета Rafale было завершено несколько дней назад. Эта веха отражает операционный, промышленный и коммерческий успех этого боевого самолета, который не имеет аналогов в своей категории с точки зрения универсальности и доказанной оперативной эффективности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего французы получили заказ на 533 истребителя Rafale. Таким образом, на момент публикации не доставленными оставались 233 самолета. Чтобы удовлетворить потребности покупателей темпы производства планируют увеличить до четырех единиц в месяц.

300-й построенный Dassault Rafale, бесспорно, является выдающимся достижением французских авиастроителей.

В то же время специалисты портала Defense Express обращают внимание на то, что истребитель Eurofighter Typhoon, который можно считать альтернативой Rafale, был построен вдвое большей серией. По состоянию на начало года количество этих машин оценивали в более чем 600 единиц.

Справка УНИАН. Dassault Rafale является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. Первый полет он совершил 4 июля 1986 года.

Самолет может применять широкий спектр вооружения, в частности, высокоточные боеприпасы AASM, которые ранее получила Украина. В то же время в отличие от американских F-22 и F-35 его легко обнаружить, ведь Rafale не является полноценным стелсом.

Сегодня внимание всей Европы приковано к многострадальной программе Future Combat Air System (FCAS), которая призвана создать истребитель шестого поколения на замену Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Программу реализуют Франция, Германия и Испания.

Недавно сообщалось, что Франция может сама изготовить истребитель нового поколения, если не удастся достичь согласия с ФРГ. Специалисты не уверены в этом, ведь разработка самолета может оказаться слишком дорогой для французов.

Значительно лучше себя чувствует альтернативная программа истребителя нового поколения, которую назвали Global Combat Air Programme (GCAP). Последнюю реализуют Великобритания, Италия и Япония.

