В перечне есть сумки необычной формы.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал необычные тренды Fashion Week Spring/Summer 2026-го.

В своем Instagram стилист перечислил самые нестандартные тренды, которые "уже сейчас впечатляют на подиумах".

Что будет в тренде в 2026 году

Дизайнер выделил следующие тренды:

Видео дня

Жакет с пижамными штанами. Сочетание несочетаемых элементов. Необычно, но что-то в этом есть, отметил Андре Тан.

Шуба с перфорацией. Модные тренды диктуют новые правила изысканной роскоши.

"Необычно, но цепляет", - подчеркнул стилист.

Сумки необычной формы. По словам дизайнера, такие сумки не для всех, но очень прикольно иметь хотя бы одну подобную у себя в гардеробе:

"Аксессуары, которые больше напоминают арт-объекты, чем просто сумки, - обожаю такое".

Чешки на каблуках. Ностальгия по детству в новой интерпретации. Балетки и чешки теперь имеют каблуки, удивился стилист.

Кожаный воротничок. Добавляет загадочности и экстравагантности, хотя уже не новый тренд, заявил Андре Тан.

Кожаная куртка с аппликацией. Кожа никогда не выходит из моды, но в новом сезоне акцент будет именно на аппликациях, очень цепляет, считает модельер.

Очки с навесом. Это 100% для тех, кто хочет привлечь внимание, уверен дизайнер:

"Я уверен, что они быстро станут популярными, потому что это очень круто выглядит".

Напомним, ранее УНИАН назвал три цвета, которые сделают ваш гардероб трендовым.

Вас также могут заинтересовать новости: