Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева впервые за долгое время рассказала о своем отце. Она призналась, поддерживает ли с ним связь.

По словам спортсменки, она не знает, где сейчас находится ее родной отец и проживает ли он в России, откуда родом. В интервью Маричке Падалко она поделилась, что последний раз видела родственника после того, как победила на Олимпиаде-1996:

"Я не знаю (где сейчас отец - УНИАН), честно. Мои родители разошлись, когда мне было два года, а потом мы встретились где-то в 2000-х годах в Донецке. Он приехал, потому что у него еще два брата в Донецке. Я не знаю, где они сейчас находятся. Но он приехал, мне как-то там сообщили, я встретилась".

Подкопаева призналась, что даже тогда ей было трудно коммуницировать с отцом, поскольку они не были близкими. Они немного пообщались о спорте и вообще о жизни и на этом разошлись.

"Я даже не знала, как общаться, потому что это было впервые с детства. Я не знала, как правильно обращаться: "папа" - не могла сказать, "Саша" - тоже не могла. На "ты" или на "вы"? Очень дискомфортно было", - поделилась она.

Вместе с тем Лилия отметила, что не держит обиды на отца. Хоть в детстве ей и не хватало отцовского внимания, сейчас она уже это отпустила.

"Я всегда говорю, что твои родители - это не те люди, кто тебя родил, а те, кто был рядом, кто вкладывал свое время, душу, свои знания. Поэтому - мне не хватало родительской заботы? Да, не хватало. Но сейчас я уже с этим справилась", - подчеркнула гимнастка.

