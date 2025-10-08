За сутки оккупанты ударили по теплоэлектростанции компании ДТЭК и обогатительной фабрике предприятия.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Накануне старта отопительного сезона россия осуществила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Вчера поздно вечером, 7 октября, была атакована одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в нем.

Отмечается, что двое энергетиков были ранены.

В то же время враг совершил массированный удар по обогатительной фабрике ДТЭК, системно разрушая ее. Работники фабрики во время атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

В ДТЭК объяснили, что это уже третья масштабная атака врага на это предприятие за последние полтора месяца. Предыдущие массированные удары состоялись 26 августа и 8 сентября.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова подверглись более 200 обстрелам.