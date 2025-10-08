В столице ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.

В середине недели, 9 октября, в Киеве ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода. Об этом свидетельсвуют данные Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров покажут +10°...+12°. Небо по-прежнему будет затянуто облаками, в течение дня периодически будет дождить.

Северный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с, добавит ощущение холода. Атмосферное давление снизится еще сильнее - до 742-744 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +4°, днем +14°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +4°, днем +15°.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +5°, днем +15°.

В Тернополе 9 октября ночью будет +5°, днем +15°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +4°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +15°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+15°, пасмурно, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+15°, дождь.

В Одессе 9 октября - пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, сильный дождь с грозой.

В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +17°, дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, пасмурно, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +12°...+20°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать новости: