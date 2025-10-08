Он отметил, на каком направлении служит парень.

Известный украинский актер Владимир Николаенко, который получил наибольшую славу благодаря роли в сериале "Последний москаль", рассказал о своем сыне-военном. Как оказалось, парень служит с начала полномасштабного вторжения и даже имеет соответствующее образование.

По словам Владимира, его сын находится на фронте уже три года, однако иногда он возвращается домой в отпуск. В интервью kp.ua актер раскрыл, что парень воюет на Сумском направлении:

"Уже третий год, как он служит в Вооруженных силах. Ничего у него кардинально не изменилось. Недавно был в отпуске - надо было немного поправить здоровье, чем мы и занимались. Сейчас служит на Сумском направлении".

Николаенко признался, что о решении сына узнал уже постфактум. После того как парень закончил военный лицей, он решил сменить специальность, однако, впоследствии таки вернулся к военному делу.

"Сначала он учился в лицее им. Когда закончил, говорил, что, наверное, удовлетворился этой своей военной историей. Потом учился на логиста в торгово-экономическом университете. А на четвертом курсе сказал, что пойдет служить. Это для нас, конечно, было шоком. Только получил диплом бакалавра, буквально на следующий день пошел служить в ВСУ", - рассказал Владимир.

По словам актера, сын не слишком делится подробностями своей службы, поэтому родителям остается только верить в лучшее:

"Очень трудно из него что-то вытащить. Говорит, все можно выдержать, но большая опасность - это дроны, которые летают постоянно... Мы все в ожидании, молимся и надеемся, что все вернутся к своим семьям целыми".

Ранее Владимир Николаенко рассказывал, как сам получал повестки и даже пошел служить в армию.

