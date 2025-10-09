9 октября считается удачной датой, которая имеет много обычаев на счастье. Праздник сегодня в Украине посвящен одной профессии, а в православии - известному апостолу. По народным верованиям стоит собрать лесные грибы.
Мы собрали важнейшие факты о том, какой сегодня праздник в украинском и международном календаре праздничных дней.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой праздник 9 октября в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
В новом православном календаре 9 октября - памятный день апостола Иакова Алфеева. В молитвах у него просят дать совет для решения трудной ситуации. Если вам важно знать, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то почтите любимого ученика Иисуса апостола Иоанна Богослова.
Какой сегодня праздник в Украине
В сегодняшнюю дату родились украинцы, которые вписали свои имена в отечественную историю: писательница Иванна Блажкевич, поэт Николай Бажан и театральный актер Андрей Водычев.
Профессиональный праздник сегодня это День риэлтора, посредника между продавцом и покупателем недвижимости. Если у вас есть такие родные и знакомые, то обязательно стоит их поздравить.
Какой сегодня праздник в мире
9 октября празднуется Международный день почты, цель которого - улучшить качество обслуживания и популяризировать почтовые услуги.
Во второй четверг октября отмечается Международный день зрения, посвященный обсуждению методов лечения и профилактики болезней глаз.
Другие всемирные праздники сегодня это День финансового планирования, День интересных событий, День распространения информации о дислексии.
Некоторые именинники этой даты получили всемирную славу: композитор Камиль Сен-Санс, физик Макс фон Лауэ, кинорежиссер Гильермо Дель Торо, певица Франс Галль, музыкант Джон Леннон и модель Белла Хадид.
Какой праздник 9 октября в народе
Погодные приметы про сегодняшний день предсказывают, какими будут осень и зима:
- если дождит, то дожди будут идти до конца месяца;
- выпал первый снег - к ранней зиме;
- ясно небо сулит потепление;
- с вишни опало листья - тепла больше не будет.
Наши предки говорили, что 9 октября - праздник Якова Древопильца, поскольку мужчины начинали рубить дрова на зиму. Было принято ходить в лес за грибами, а также молоть зерно на мельнице. Из крупы нового урожая люди готовили каши. В целом день считается счастливым, всё задуманное точно получится.
Что нельзя делать сегодня
По давним верованиям сегодня праздник, неудачный для конфликтов и выяснения отношений. Запрещено спорить с родными, обсуждать старые обиды и отказывать в помощи близким. Также плохой приметой считается начинать новые дела и отказываться от приглашения в гости.