9 октября принято молиться одному из апостолов и собирать грибы.

9 октября считается удачной датой, которая имеет много обычаев на счастье. Праздник сегодня в Украине посвящен одной профессии, а в православии - известному апостолу. По народным верованиям стоит собрать лесные грибы.

Мы собрали важнейшие факты о том, какой сегодня праздник в украинском и международном календаре праздничных дней.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

В новом православном календаре 9 октября - памятный день апостола Иакова Алфеева. В молитвах у него просят дать совет для решения трудной ситуации. Если вам важно знать, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то почтите любимого ученика Иисуса апостола Иоанна Богослова.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились украинцы, которые вписали свои имена в отечественную историю: писательница Иванна Блажкевич, поэт Николай Бажан и театральный актер Андрей Водычев.

Профессиональный праздник сегодня это День риэлтора, посредника между продавцом и покупателем недвижимости. Если у вас есть такие родные и знакомые, то обязательно стоит их поздравить.

Какой сегодня праздник в мире

9 октября празднуется Международный день почты, цель которого - улучшить качество обслуживания и популяризировать почтовые услуги.

Во второй четверг октября отмечается Международный день зрения, посвященный обсуждению методов лечения и профилактики болезней глаз.

Другие всемирные праздники сегодня это День финансового планирования, День интересных событий, День распространения информации о дислексии.

Некоторые именинники этой даты получили всемирную славу: композитор Камиль Сен-Санс, физик Макс фон Лауэ, кинорежиссер Гильермо Дель Торо, певица Франс Галль, музыкант Джон Леннон и модель Белла Хадид.

Какой праздник 9 октября в народе

Погодные приметы про сегодняшний день предсказывают, какими будут осень и зима:

если дождит, то дожди будут идти до конца месяца;

выпал первый снег - к ранней зиме;

ясно небо сулит потепление;

с вишни опало листья - тепла больше не будет.

Наши предки говорили, что 9 октября - праздник Якова Древопильца, поскольку мужчины начинали рубить дрова на зиму. Было принято ходить в лес за грибами, а также молоть зерно на мельнице. Из крупы нового урожая люди готовили каши. В целом день считается счастливым, всё задуманное точно получится.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям сегодня праздник, неудачный для конфликтов и выяснения отношений. Запрещено спорить с родными, обсуждать старые обиды и отказывать в помощи близким. Также плохой приметой считается начинать новые дела и отказываться от приглашения в гости.

Вас также могут заинтересовать новости: