Показатель этого года на 15,7 п. п. ниже, чем в среднем за последние пять лет на конец января.

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены только на 39,65%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заполненность европейских хранилищ опустилась ниже 40% впервые так рано с начала года. Показатель этого года на 15,7 п. п. ниже, чем в среднем за последние пять лет на конец января.

В европейских хранилищах остается около 42,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9 млрд куб. м меньше, чем было в 2021 году.

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Меньше всего заполнены ПХГ Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). В Великобритании хранилища заполнены на 67,2%, в Германии — на 38%, в Италии — на 50,9%, во Франции — на 37,4%.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Ситуация с газом в Европе: