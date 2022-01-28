На данный момент в украинских подземных газовых хранилищах около 11,5 миллиардов кубических метров голубого топлива.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На данный момент у нас в хранилищах газа около 11,5 миллиардов кубических метров. За счет собственной добычи "Нафтогаз" планирует получить еще около 3,3 миллиарда метров кубических газа в первом квартале 2022 года", - сказал он.

По словам премьера, он также ожидает, что "Нафтогаз" в этом году переломит тренд по падению добычи, который начался с 2018 года.

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"Это один из главных показателей эффективности, которые мы ставим перед руководством государственной компании "Нафтогаз", - сказал он.

Также он добавил, что ООО "Оператор ГТС Украины" договорился о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября этого года, что позволит увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон.

"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30%, теперь их общий объем составляет около 35 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: