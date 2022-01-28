Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На данный момент у нас в хранилищах газа около 11,5 миллиардов кубических метров. За счет собственной добычи "Нафтогаз" планирует получить еще около 3,3 миллиарда метров кубических газа в первом квартале 2022 года", - сказал он.
По словам премьера, он также ожидает, что "Нафтогаз" в этом году переломит тренд по падению добычи, который начался с 2018 года.
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"Это один из главных показателей эффективности, которые мы ставим перед руководством государственной компании "Нафтогаз", - сказал он.
Также он добавил, что ООО "Оператор ГТС Украины" договорился о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября этого года, что позволит увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон.
"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30%, теперь их общий объем составляет около 35 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.