Газохранилища имеют объем 33 миллиарда кубических метров, из которых Украина использует, как правило, около 20-24 миллиардов.

Украинские подземные газовые хранилища не используются на полную мощность, поэтому их можно превратить в своеобразный "газовый сейф" для европейских компаний и европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинские газохранилища имеют объем 33 миллиарда кубических метров, из которых мы используем, как правило, около 20-24 миллиардов, иногда это может быть немножко больше. В любом случае мы наши газохранилища мы можем использовать, как газовый сейф для европейских компаний, европейских стран. Уже сейчас иностранные компании держат часть этого газа в режиме таможенного склада на территории Украины, но мы будем вести переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы этот процесс стал более системным", - сказал он.

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Также он добавил, что такой газовый фонд сможет стабилизировать возможные энергетические кризисы, вроде того, который мы видим сегодня.

"Укртрансгаз":

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Ситуация с газом в Европе: