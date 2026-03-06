В Украине возможен дефицит топлива: эксперт назвал срок и причины

По его словам, сейчас ситуация с электричеством наладилась, и поэтому осталось лишнее топливо.

В Украине потенциально возможен небольшой дефицит топлива ближе к концу марта, поскольку один из главных поставщиков топлива в Украину - польский концерн Orlen, а также Германия заявили об уменьшении поставок. Такое мнение в интервью УНИАН высказал основатель группы компаний Prime топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Ближе к концу марта, когда объемы поставок будут сокращены, и начнется посевная, тогда возможен небольшой дефицит топлива", - отметил аналитик.

Он пояснил, что один из ключевых поставщиков топлива в Украину - польский концерн Orlen, а также Германия заявили, что сокращают объемы поставок топлива нам на март и апрель.

"Конечно, сейчас все побежали заключать контракты, но вопрос далеко не решен, и могут затянуть. Сложно сказать, как поведут себя трейдеры. Возможно, начнут придерживать, будут пытаться заработать много на маленьком объеме. Для трейдеров будет шанс хорошо заработать, и они могут этим шансом воспользоваться", - отметил эксперт.

Льоушкин добавил, что средние запасы топлива в Украине преимущественно на двадцать дней. Он подытожил:

"На некоторых АЗС - несколько меньше, где-то есть скрытая мини-нефтебаза. Это не значит, что все резервуары забиты. Где-то, например, может бензовозик ехать, бензина оказалось немного больше, потому что месяц назад был повышенный спрос на генераторы - трейдеры реагируют быстро, а кораблик с топливом пришел через месяц. Сейчас ситуация с электричеством наладилась, и поэтому осталось лишнее топливо. Его пришлось спрятать по разным мини-нефтебазам, надеясь, что их не разнесут".

Ситуация в Иране и цены на АЗС в Украине

Цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. В то же время цены на АЗС в Украине на этом фоне выросли до 70-81 грн.

Правительство рассчитывает стабилизировать ситуацию на рынке за счет увеличения объема импорта топлива.

