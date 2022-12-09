Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Сегодня, 9 декабря, экстренные отключение света будут применяться в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях и г. Киеве.

Как сообщили в ДТЭК, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Видео дня

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - подчеркнули энергетики.

Отключение света в Украине: что известно

Массированные атаки России на украинскую энергосистему продолжаются с 10 октября. За повреждения объектов энергетики в Украине вводятся почасовые и экстренные отключения света.

6 декабря министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской.

7 декабря стало известно, что жители Левого берега Киева обеспечены электроэнергией лишь 30% от потребностей через ремонт одного из коммунальных объектов генерации.

8 декабря в ОП сообщили, что ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать, в ближайшее время планируется возврат к плановым графикам подачи электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: