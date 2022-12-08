Вскоре должно быть потепление погоды, что улучшит ситуацию с энергоснабжением.

На левом берегу Киев улучшилась ситуация с поставкой электроэнергии.

"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем передаваемой электроэнергии", - написал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

При этом Коваленко отметил, что ожидается потепление и выразил надежду, что этот фактор еще улучшит ситуацию, поскольку в столице каждый день возрастает количество локальных аварий.

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Последствия ракетной атаки 5 декабря: детали

5 декабря российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

Это уже восьмая масштабная атака на энергообъекты Украины с октября. В связи этим во многих областях введены аварийные отключения электроэнергии.

7 декабря Коваленко заявил, что жители Левого берега Киева обеспечены электроэнергией лишь 30% от потребностей из-за ремонта одного из коммунальных объектов генерации.