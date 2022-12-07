В Киеве также случается много локальных аварий.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что жители левого берега Киева обеспечены светом лишь 30% от потребностей.

Как он написал на своей странице в Facebook, это связано с тем, что ремонт одного из коммунальных объектов генерации столицы до сих пор продолжается.

"Отдельно упомяну левобережный Киев. Здесь бытовые клиенты получают лишь до 30% от потребностей, потому что до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. В то же время сети от других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. К сожалению, пока сроки восстановления нам не известны", – объяснил он.

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По словам Коваленко, по состоянию на 7 декабря возможное максимальное потребление в Киеве выросло на 7%, по сравнению с днем ранее. Сейчас обеспечивается ориентировочно 70% потребностей жилых домов. Однако все равно пока что в столице действуют экстренные отключения электроэнергии.

Он добавил, что в Киеве также случается много локальных аварий, на что есть три причины. Во-первых, не срабатывает автоматика.

"Автоматика в части трансформаторных подстанций может выдать ошибку во время включения определенной очереди, в результате чего жители дальше находятся без света, и их нужно подключать их вручную. Ситуацию ухудшает погода", – подчеркнул Коваленко.

Кроме того, растет количество аварий, поскольку система не рассчитана на такое большое количество включений и выключений. Коваленко также отметил, что сразу после длительных отключений потребление в разы возрастает, что также является причиной новых аварий.

Учитывая то, что две из этих причин связаны с потреблением света, Коваленко призвал киевлян "очень ответственно относиться к своим привычкам использования электроэнергии".

Ситуация с электроэнергией в Украине

После массированного удара России по Украине 5 декабря во многих регионах ухудшилась ситуация с электроэнергией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая система осталась целостной и контролируемой. В то же время по состоянию на вечер 6 декабря дефицит мощности в энергосистеме составил 19% от прогнозного потребления.

7 декабря 2022 года генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези выступила с заявлением о том, что ее компания сможет через Румынию поставлять электроэнергию Украине. По ее словам, переговорный процесс по этому вопросу начался.

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