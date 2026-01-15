В Украине стремительно растет спрос на солнечные панели: Арран Индастри запускает быстрые поставки для бизнеса и домохозяйств

В компании подчеркивают, что делают ставку на быструю логистику, гарантированное наличие на складе и ответственный сервис.

На фоне сложной ситуации с энергоснабжением и периодических отключений по всей стране украинцы массово переходят на альтернативные источники энергии. Усиленные морозы и пиковые нагрузки на сеть сделали особенно востребованными решения для автономного питания – прежде всего солнечные панели и инверторы.

Компания Арран Индастри (ARRAN INDUSTRY) объявила о старте расширенных поставок солнечных панелей и инверторного оборудования в Украину. В компании подчеркивают, что делают ставку на быструю логистику, гарантированное наличие на складе и ответственный сервис, ведь многие клиенты устанавливают системы "под отключение" и рассчитывают на реальные сроки поставки, а не на маркетинговые обещания.

"Мы понимаем, что людям и бизнесу нужны не просто приборы – им нужно решение, которое можно получить быстро и которое реально поможет пережить периоды нестабильного электроснабжения. Именно поэтому мы выстроили прямой канал поставок и ускорили все процедуры", – отмечает директор Арран Индастри (ARRAN INDUSTRY) Татьяна Короткая

Компания работает как с частными домохозяйствами, так и с коммерческими объектами, предлагая базовые комплекты для поддержания автономности и усиленные системы для стабильной работы оборудования в офисах, на складах и производственных площадках.

Учитывая прогнозы энергетиков о возможном сохранении ограничений на электричество в ближайшие месяцы, спрос на альтернативную генерацию в Украине продолжит расти. Арран Индастри (ARRAN INDUSTRY) заявляет, что готова оперативно закрывать потребности клиентов и расширять ассортимент решений "под ключ".