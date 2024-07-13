Инициатива по унификации тарифа на распределение электроэнергии является нелогичной с точки зрения экономики и евроинтеграции, и приведет только к сокращению производства и потере валютных поступлений. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя новость об объединении двух классов потребителей, над которой работают в Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ).

"Все шокированы - химики, стекольщики, ферросплавщики, плиточники, цементники. Все они потребляют электроэнергию по первому классу, и все шокированы. Это решение стало для нас абсолютной неожиданностью", - говорит Каленков.

По его словам, особое удивление вызывает тот факт, что эта инициатива идет в разрез с европейской практикой, которая предусматривает распределение на большее количество классов потребителей, чем в Украине.

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"Если у нас только два класса энергопотребления, то в Евросоюзе - три и более таких класса. Это логично и правильно - ведь выгоднее и дешевле поставлять электроэнергию на большие энергопотребляющие объекты. Поэтому, учитывая то, что Украина должна, по идее, двигаться в этом направлении, совершенно неожиданная идея сейчас объединить эти два класса", - подчеркнул Каленков.

Он отметил: единственным следствием такого решения станет просто повышение тарифа для промышленности в пять раз, а соответственно - миллиардные потери заводов, и сокращение производства.

"Объединение классов сведется к тому, что просто повысятся тарифы для первого класса. Это увеличит нагрузку на промышленные предприятия, а дальше, цепочкой, приведет к повышению цен на нашу продукцию, и она станет неконкурентной. Соответственно, мы продадим меньше, и получим меньше валютной выручки. Поэтому это неожиданное, непрогнозируемое и абсолютно нелогичное решение - ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения евроинтеграции.

Каленков подчеркнул: только в металлургии унификация тарифа создаст дополнительные расходы в размере 3 миллиардов ежегодно. Для всей промышленности цифры значительно больше, и это может углубить экономический кризис.

"Это странное решение, которое во многом может добить нашу экономику. Поэтому у нас есть надежда, что сейчас, увидев реакцию фактически всей промышленности, чиновники задумаются и поймут, насколько это решение является неправильным, и к каким последствиям может привести", - говорит Каленков.