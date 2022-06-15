Еще один шаг к энергетической независимости – переработка кукурузы на топливо. Речь идет о производстве биоэтанола.

Украинское село может стать локомотивом отечественной экономики на пути к энергонезависимости. Прежде всего благодаря отходам аграрного сектора, из которого возможно производство альтернативного вида газообразного топлива – биометана.

Такое мнение в эфире хмельницкого телеканала "ТВ7+" высказал народный депутат Украины, представитель политической партии "За майбутнє" и член Аграрного комитета Сергей Лабазюк.

Парламентарий уверяет, Украина имеет наибольшую в Европе площадь сельскохозяйственных угодий, поэтому потенциал производства биометана и биоэтанола большой.

"В Украине есть успешные проекты, где с помощью отходов сельского хозяйства можно производить различные виды энергии. Что нужно сделать уже сегодня для развития производства биометана? Во-первых, инвестиции. Одна биогазовая станция стоит от 10 до 20 млн евро. А инвестклимат в нашей стране улучшится лишь после завершения боевых действий. Во-вторых, нужно изменить ряд законодательных норм. В этой части работа парламента началась еще осенью, однако из-за войны приостановилась", - объясняет Лабазюк.

Еще один шаг к энергетической независимости – переработка кукурузы на топливо. Речь идет о производстве биоэтанола. В этом вопросе нардеп опирается на опыт других стран мира. К примеру, в Бразилии 20-25% биоэтанола уже используют на заправках. В Европе обязательное условие составляющей в топливе - 5-10% биодизеля. В Украине достаточно неплохие перспективы для развития биотоплива. За счет аграрного сектора мы можем стать менее энергетически зависимыми, а в будущем - и вовсе освободиться от внешних поставщиков, уверен Сергей Лабазюк.

"По состоянию на сегодня на территории нашей страны строятся станции для производства альтернативных видов "зеленой" энергетики. Из-за боевых действий процесс тормозится, ведь затягиваются во времени и поставки оборудования, и выдача разрешительных документов. Поэтому первые ощутимые объемы украинского биотоплива мы получим не ранее 2023 года", - прогнозирует парламентарий.

Стоит добавить, что согласно данным Европейской Биогазовой Ассоциации, до 2050 года от 30 до 40% общего потребления газа в Европе может составить именно биометан. В Украине технический регламент природного газа рассчитан только на классический газ, поэтому требует, чтобы в составе было до 0,02% кислорода. Для биометана характерная доля кислорода - 0,2-1%. Это не проблема для газовой сети, во всем мире стандарты разрешают до 1% кислорода для биометана. В Украине такие нормы уже прописаны в новом Техническом регламенте природного газа.

Поэтому остается только ждать, когда соответствующий документ утвердит Кабинет министров. Хорошо, если бы это произошло в ближайшие месяцы.

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