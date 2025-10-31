Очевидцы сообщают, что работала ПВО, но несколько дронов все же долетело до целей.

В ночь на пятницу, 31 октября, в ряде регионов России прогремели мощные взрывы. Атакованы несколько объектов, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

По данным канала "Астра", дроны атаковали ТЭЦ в Орле. Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Впоследствии губернатор Андрей Кличков подтвердил атаку на Орловскую ТЭЦ. По его словам, сработала система ПВО, но попаданий не удалось избежать.

Видео дня

"В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий", - уверяет Кличков.

Впрочем, кадры с места происшествия свидетельствуют, что пожар произошел. В городе исчезло электроснабжение после атаки на ТЭЦ.

Орловская ТЭЦ - теплоэлектроцентраль, входящая в состав АО "РИР Энерго". Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая - 725 Гкал/ч.

В Ярославле также слышали взрывы в районе НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС". Местные жители уточняют, что взрывы слышны в районе Нефтестроя, это в нескольких километрах от НПЗ.

Из-за атаки беспилотников закрыли аэропорт в Ярославле.

Кроме того, взрывы прогремели во Владимире. "Астра" сообщает, что атакована электроподстанция "Владимирская" в поселке Энергетик.

Подстанция "Владимирская" - крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность - около 4010 МВА. Подстанция является узловой - от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона.

В то же время Минобороны РФ отчиталось, что ночью средства ПВО якобы сбили 130 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В частности, над Орловской областью - 9, над Ярославской - 6, а о Владимирской в отчете не упоминают.

Атаки на Россию - последние новости

Напомним, Украина активизировала глубокие удары по территории России. Эти атаки наносят такой ущерб, что сразу в нескольких регионах РФ власти начали набирать резервистов для охраны НПЗ. В Нижегородской области уже сформировали первый взвод и отправили на подготовку.

Вторжение РФ в Украину превращается в дальнобойную ракетную войну, поскольку обе стороны стремятся получить военное преимущество далеко от востока страны, отмечает The Telegraph.

