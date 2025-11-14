Повышение тарифа на передачу электроэнергии, которое предлагает Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ), является экономически необоснованным, ведь оно создаст дополнительную нагрузку на потребителей в более 6,8 млрд грн, что в условиях военного положения может привести к сокращению производства, росту себестоимости продукции и потере конкурентоспособности украинских предприятий. Об этом говорится в официальном письме в адрес председателя НКРЭКУ Юрия Власенко, которое есть в распоряжении редакции.

"Согласно проекту, тариф должен вырасти с 686,23 до 786,74 грн/МВт⋅ч (+15%).Такое повышение тарифов в нынешних условиях будет иметь дестабилизирующий эффект для промышленности, которая уже несет потери из-за разрушения инфраструктуры, логистических ограничений и высокой стоимости энергоресурсов", - отмечается в обращении Федерации.

В то же время, анализ структуры тарифа показал наличие значительного резерва для оптимизации расходов "Укрэнерго", отметили в ФРУ. В частности, включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение долгов компании является нецелесообразным в военное время: можно временно реструктуризировать обязательства, и перенести выплату основной суммы долга на послевоенный период;

"Увеличение финансовых расходов на 63% (с 4,4 до 7,2 млрд грн) не имеет экономического обоснования, ведь не произошло существенных изменений в стоимости кредитных ресурсов. Также компенсационные расходы на технологические потери увеличены - несмотря на то, что снижение объема передачи электроэнергии предполагается на 4%. Учитывая это, Федерация считает целесообразным сохранить действующий тариф на передачу электроэнергии на уровне 686,23 грн/МВт⋅ч, что, по оценке организации, не повлияет на приоритетные направления финансирования", - говорят в ФРУ.

ФРУ призвала НКРЭКУ оптимизировать структуру расходов "Укрэнерго" и воздержаться от повышения тарифа в 2026 году, чтобы избежать дополнительного финансового давления на бизнес и сохранить стабильность украинской экономики во время войны.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine также заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, является необоснованным и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики. Зато "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч.

