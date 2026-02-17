ВСУ поразили дорогой российский вертолет в оккупированном Крыму

Масштаб повреждений вертолета уточняется.

Украинские защитники продолжают прилагать усилия с целью снижения боевого потенциала российских оккупационных войск. Этой ночью удалось поразить корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Камышли (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в цель.

Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатолиевки (Курская область, РФ);

в районе Затишья (ВОТ Запорожской области).

В Генштабе добавили, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Уничтожение российской техники

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что украинские защитники поразили российский транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян.

