Капитан раскрыл, может ли Украина выйти на паритет с РФ по ракетным ударам

РФ понимает опасность технологических средств поражения, отметил Рыженко.

Украина может получить преимущество над РФ в ракетной составляющей по двум принципам. Об этом в эфире Radio NV рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко.

"Первое - это современное планирование, менеджмент этих операций. В операции должны привлекаться средства воздушного нападения всех видов и родов ВСУ при взаимном обеспечении поддержки для максимальной синергии ударов. То есть это не могут быть какие-то удары отдельных каких-то структур. Это должна быть полностью скоординированная, синхронизированная конвергенция. Когда эффект от технических средств максимально усиливает друг друга", - сказал Рыженко.

Он добавил, что у ВСУ есть возможность овладеть такими правилами. Вторым принципом, по словам капитана, является технологическое превосходство самих средств нападения. В качестве примера он приводит британскую ракету Nightfall, которую должен получить Киев.

Видео дня

"Она гиперзвуковая, имеет очень высокую скорость, и это увеличивает ее шансы прохождения через контуры ПВО Российской Федерации. Система ПВО у них не покрывает всю страну, но эти критические объекты она держит под защитой. Поэтому технологическое оружие, которое имеет высокую скорость, малозаметно, очень разумно приближается к цели, обходит контуры ПВО, может действовать в средствах радиоэлектронного противодействия, она значительно увеличивает наши шансы на успех и создание нужных эффектов на тактическом уровне, чтобы иметь какие-то преимущества на оперативном и стратегическом уровнях", – добавил Рыженко.

По его словам, эти две составляющие могут привести к созданию угрозы для России. И, по словам капитана, Москва это понимает. В частности, об этом свидетельствует личная просьба российского диктатора Владимира Путина к президенту США Дональду Трампу, чтобы Вашингтон не передавал Киеву ракеты Tomahawk:

"Его специалисты знают реально, что такое Tomahawk. Несмотря на то, что это дозвуковая ракета, даже небольшое количество этих ракет может серьезно изменить ситуацию в войне. Это будет тактический удар, но последствия, эффект будет стратегическим".

Ракеты для Украины: что известно

Ранее стало известно, что компания Fire Point могла усовершенствовать ракету "Фламинго", установив на нее систему Tercom. Как отметил эксперт Анатолий Храпчинский, это может значительно усилить возможности этой ракеты обходить вражеские системы ПВО. По его словам, система Tercom используется в частности в американских ракетах Tomahawk.

Между тем The Times сообщили, что Великобритания планирует поставить Украине ракеты Nightfall. Отмечается, что эта ракета уже прошла испытания и показала ожидаемые результаты, разогнавшись до скорости более 7400 км/ч, или Маха 6.

Вас также могут заинтересовать новости: