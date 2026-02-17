Желаемого результата не приносит: капитан о российских атаках по украинской энергетике

В РФ заметны проблемы как с авиацией, так и с количеством ракет, отметил Андрей Рыженко.

РФ пытается выявить наиболее критические объекты энергосистемы Украины и именно по ним наносить удары во время своих массированных атак. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020).

"В январе большинство ракет были баллистическими, потому что они очень быстрые, они летят по высокой траектории. Ну вот ракета "Циркон", например. Она поднимается на высоту 30-40 км и затем падает на цель. Она не летит как классическая крылатая ракета на небольшой высоте, где ее по всему маршруту можно перехватить и уничтожить. Она падает фактически в точку на земном шаре с большой высоты. И если нет где-то возле этого средств противовоздушной обороны, то она, конечно, поражает цель", - сказал Рыженко.

Он добавил, что РФ может собирать информацию о расположении украинских систем ПВО, используя свои БПЛА. В то же время он отметил, что это не приносит желаемого результата врагу, поскольку украинские средства ПВО постоянно маневрируют.

Видео дня

"И вот вчера и сегодня били по тем объектам, которые, как они думают, могут привести к критическому состоянию нашей энергосистемы. Но им не удалось этих планов достичь, потому что ВСУ значительное количество объектов воздушного нападения, ракет и дронов просто сбили", – добавил Рыженко.

По его словам, последние атаки отражают, что РФ ограничена в количестве средств воздушного нападения. Также есть вопросы относительно возможностей российской авиации наносить подобные атаки.

"Сейчас задача ракетного удара по Украине для них – это как трансатлантический перелет. Потому что самолеты стратегической авиации они после операции "Паутина" держат очень далеко от линии фронта. И они их перебазируют каждый раз, загружают, затем наносят удар и возвращаются. И это такой перелет довольно длительный, более десятка часов общая продолжительность такой операции для каждого самолета. Ну и плюс сами ракеты. Мы видим, что ракет меньше и меньше. Вот Калибры морские они выпускают также очень ограниченно", – отметил Рыженко.

Удары РФ по Украине: что известно

В ночь на 17 февраля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по украинской энергетике. Из-за этого пять областей страны частично остались без света. Отмечается, что по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и Одессе.

https://www.unian.ua/economics/energetics/vidklyuchennya-svitla-v-ukrajini-rosiya-masovano-atakuvala-energetiku-p-yati-oblastey-13288674.html

В Воздушных силах отметили, что РФ запустила по Украине 29 ракет и 396 ударных БПЛА. Сбито и подавлено 25 ракет и 367 вражеских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: