Чрезвычайные ситуации в многоквартирном доме - затопление, дым, запах газа - иногда происходят тогда, когда квартира, в которой произошла авария, закрыта, а владельцы уехали. В панике соседям легко сделать лишний шаг и из спасителя превратиться в правонарушителя.

Для большей наглядности рассмотрим типичную ситуацию. С потолка течет вода, в подъезде дым или резкий запах газа и т. п. Вы подозреваете конкретную квартиру, но двери закрыты, а с хозяином нет связи. Как спасти имущество и не нарушить закон?

Неприкосновенность жилища гарантирована ст. 30 Конституции Украины, а незаконное проникновение может иметь уголовные последствия (ст. 162 УК Украины). Поэтому действовать нужно "по процедуре" – с вызовом служб и надлежащей фиксацией происходящего.

Итак, точно не следует самовольно ломать соседскую дверь, или если дверь не закрыта – заходить "посмотреть, что внутри" без уполномоченных лиц и документирования.

Если ситуация критическая (пожар, запах газа), то сразу следует вызвать аварийную службу. В таких ситуациях лучшее действие – эвакуироваться, а не делать что-то с "подозрительной" квартирой до приезда ГСЧС, спасателей или газовой службы.

Если речь идет о подтоплении в результате прорыва водопровода, системы отопления, проблем с канализацией и т. п., то порядок действий для таких случаев определен ст. 29 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". С учетом предписаний соответствующих норм рекомендуется следующий порядок действий:

На начальном этапе вызвать представителя ОСМД (управляющего) для прекращения подтопления. Самостоятельно или с помощью ОСМД (управляющего) попытаться связаться с владельцем квартиры. Обязательно зафиксируйте последствия, вызванные аварией, чтобы в будущем можно было предъявить претензии за причиненный ущерб. Далее вместе с представителем ОСМД (управляющим), а также соседом-свидетелем (свидетелей может быть больше) следует составить акт затопления или другого инцидента, определить его причины, виновных лиц и зафиксировать причиненный ущерб. Если аварию нельзя остановить, не проникая в соседнюю квартиру, а связи с владельцем квартиры нет, то только в таком случае осуществляется несанкционированный доступ. При этом состав участников такого доступа следующий: представитель ОСМД (управляющего), представитель органов внутренних дел, работники аварийно-ремонтной бригады и владелец соседней квартиры. Во время несанкционированного доступа составляется акт об этом, в котором определяются основания, участники, что сделано, состояние двери/замка, описание повреждений, фото/видео.

Все вышеперечисленные действия должны быть прежде всего направлены на минимизацию ущерба и устранение рисков для жизни и здоровья людей.

То есть, закон прямо допускает несанкционированный доступ в жилье для ликвидации аварии, если владелец/пользователь отсутствует, связи нет, а ситуация неотложная и есть основания полагать, что авария именно в этой квартире.

Что делать, если ОСМД (управляющий) не реагирует, а полиция не едет без их запроса?

В таком случае следует фиксировать бездействие и настаивать на выезде полиции по факту угрозы имуществу/жизни. Полиция имеет полномочия на проникновение в неотложных случаях для спасения людей/имущества с последующим оформлением. Зато обычное лицо – тот же сосед – не имеет права несанкционированного доступа в чужое помещение, даже если ОСМД (управляющий) или правоохранители игнорируют ситуацию. Для дальнейшего обжалования бездействия уполномоченных лиц рекомендую требовать регистрацию вызова, фиксировать отказ на аудио/видео, привлекать свидетелей, фиксировать информацию о лицах, предоставивших отказ.

Отказ прибыть/оформить акт в ситуации аварии может свидетельствовать о ненадлежащем предоставлении услуги управления. Минимальный набор действий после инцидента: письменная претензия управляющему, жалоба в орган местного самоуправления/профильный департамент, сбор доказательств для возможного возмещения убытков (при наличии причинной связи) и дальнейшее обращение в суд.

К сожалению, в условиях войны активная позиция ОСМД (управляющего) необходима не только во время затопления из-за прорыва труб. Иногда, после многонедельного отсутствия тепла и электроэнергии, многоквартирные дома нуждаются в радикальных мерах. К примеру, установка дополнительного оборудования для резервного питания (генераторы, инверторы и т.д.). А это, в свою очередь, может потребовать вмешательства в общие сети дома, не говоря о рисках нарушения норм противопожарной безопасности...

Итак, даже хорошие намерения реализовать без согласования с ОСМД (управляющим) невозможно. Чаще всего они идут навстречу жильцам, но бывают и случаи отказов.

В таком случае правильным будет действовать в рамках порядка, определенного Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". А именно: созвать общее собрание и на основании решения совладельцев дома утвердить необходимые процедуры, а иногда еще и сменить председателя ОСМД (управляющего).

Конечно, в той критической ситуации, в которой находится Украина, нередки случаи, когда жители домов, несмотря на запреты, сами поступают так, как считают нужным. Но стоит помнить, что критическая ситуация не освобождает человека от привлечения его к ответственности в будущем. И если вы уже решились на такой шаг, то очень важно хотя бы привлекать специалистов для выполнения работ. Это позволит избежать рисков для жизни и здоровья других лиц, а также нанесения потенциального ущерба имуществу третьих лиц.