Вчера вечером французское издание Intelligence Online опубликовало новость, будто в Украине создана секретная эскадрилья F-16.

В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на самолетах F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и происходят из источника с неоднозначной репутацией.

"Вчера вечером французское издание Intelligence Online опубликовало новость, якобы в Украине создана секретная эскадрилья F-16, состоящая из украинских, американских и голландских пилотов, и теперь она работает для защиты воздушного пространства Киева, в частности ветераны сбивают российские крылатые ракеты и беспилотники... И возглавил эскадрилью - Том Круз", - пошутил он.

Игнат напомнил, что украинские пилоты на западных самолетах в очередной раз продемонстрировали эффективность и профессионализм в сбивании крылатых ракет и дронов противника.

"Сегодня утром большинство крылатых ракет - на их счету. Впрочем, посмотреть на реакцию россиян тоже было полезно, они до сих пор упорно не хотят верить в успех украинских летчиков и развитие авиационной компоненты Воздушных Сил", - добавил спикер.

По его словам, некоторые украинские аналитические центры, в частности Фонд "Демократические инициативы", отмечают, что в материалах издания периодически прослеживаются нарративы, выгодные РФ:

"Критики указывают на публикации с манипулятивными прогнозами, где утверждается о "неизбежном поражении Украины" или невозможности победы. Это может использоваться для влияния на западное общественное мнение. Кроме того, поскольку издание специализируется на "ливнях" от разведсообществ, оно может становиться площадкой для информационных операций различных спецслужб, включая".

Информация об иностранных пилотах

Ранее издание Intelligence Online писало, что в Украине якобы создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Утверждалось, что они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.

