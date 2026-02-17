Были подругами и вместе погибли: на фронте вражеский дрон убил двух молодых защитниц

Защитницы "Кара" и "Лайза" спасали раненых на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении погибли "Кара" и "Лайза" – украинские военные, которые были подругами. Об этом в Facebook сообщил командир роты НРК 110 механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Волков.

"Кара" и "Лайза" – на щите. Две сестры, две подруги, погибли вместе, вражеский дрон. Две молодые девушки. Непростые судьбы. Настоящая работа. Запорожское направление. Они спасали раненых, учились, тянули на себе тяжелые функции, помогали переднему краю не хуже других", – написал военный.

По его словам, "Кара" прошла оккупацию в Херсонской области, ей пришлось пройти через так называемую фильтрацию, которую оккупанты устраивают гражданским украинцам, незаконное содержание в российском Таганроге.

"И все равно встала в строй, защищать Украину до последнего вздоха. "Лайза" - мой первый ребенок по контракту 18-24. Овладела НРК. Тихая, светлая, сильная. Настоящая. Сегодня мы их похоронили. Это не конец, борьба продолжается и зло будет наказано. Честь и память, мои девочки", - подчеркнул офицер.

Гибель украинцев на войне с РФ

На войне, которую РФ развязала против Украины, погиб бывший режиссер развлекательного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко. Его жена Галина Спивак сообщила, что Хомко погиб 2 октября 2025 года.

Также на фронте, на Сумском направлении, погиб украинский театральный и киноактер Андрей Синишин. Ранее он считался пропавшим без вести. О гибели военнослужащего сообщил театр "И люди, и куклы".

