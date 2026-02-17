В ССО рассказали об ударе по хранилищу 'Искандеров' и по 'Рубикону'

На временно оккупированной территории Украины нанесены удары по месту хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и пункту дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон".
"В селе Пасечное, на территории Автономной Республики Крым, ССО попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". На месте попадания зафиксированы мощные взрывы", - говорится в сообщении Сил специальных операций в Telegram.
Отмечается, что также был уничтожен пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли своих целей.
Также сообщается, что подразделения ССО нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины. При этом отмечается, что за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины.
В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, местах стоянки военного автомобильного транспорта. Отмечается, что это осуществляется с целью снижения наступательного потенциала России.
Уменьшение военного потенциала России - последние новости
Как сообщал УНИАН, элитное подразделение России "Рубикон" представляет угрозу не только для военных на линии соприкосновения, но и для тыла. Военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что элитное подразделение российской армии "Рубикон" находится под руководством ФСБ и туда направляют значительные средства и лучших специалистов-пилотов БПЛА.
По его словам, в этом подразделении специалисты, которых бросают на те направления, которые Российская Федерация для себя считает приоритетными. И там сразу начинаются проблемы с логистикой для Сил обороны Украины. Он добавил, что Украине стоит брать лучшие решения у россиян, поскольку Москва делает это с начала полномасштабной войны.
Кроме того, мы также рассказывали, что на сторону Украины перешел россиянин из элитного подразделения дронщиков "Рубикон". Руководство "Рубикона" Симонов описывает как "случайных" людей, которые больше всего ценят в подчиненных лояльность и фанатизм.