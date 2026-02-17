Очередной блеф: эксперт о российских угрозах на фоне блокировки ее теневого флота

Россия уже давно пересекла все красные линии, отметил Андрей Рыженко.

В России намекнули на "фатальные последствия" в случае, если ЕС начнет ограничивать движение российских кораблей. И в теории, блокирование морской инфраструктуры государства является актом агрессии. Об этом в эфире "Radio NV" отметил Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020).

Впрочем, он пояснил, что борьба с теневым флотом России не является актом военных действий, а считается "полицейской операцией". Поскольку этот флот занимается перевозкой контрабандной и подсанкционной продукции. А это нарушает законодательство многих стран.

"Это США, Великобритания, Евросоюз как организация, отдельные страны Евросоюза и так далее. То есть эти 100 танкеров просто нарушают законодательство определенной страны. А согласно Конвенции международного морского права 1982 года, за пределами территориальных вод военные корабли и правоохранительные структуры могут осуществлять досмотр судна, если есть информация, что оно занимается нелегальной деятельностью. В этой конвенции есть перечень пунктов, относящихся к этой деятельности", - сказал Рыженко.

Он добавил, что в этом перечне, в частности, есть пункт о перевозке нелегальных грузов. Также речь идет о нарушении использования права флага этим судном. Капитан 1 ранга объяснил:

"Если у него флага нет вообще или там какая-то ерунда вот этим вопросом. Поэтому то, что заявил этот представитель МИД Российской Федерации, это очередной блеф. Потому что они сами перешли красные линии уже очень-очень далеко, когда оккупировали Крымский полуостров. И они продолжают их пересекать. И когда ты начинаешь что-то требовать от другого, посмотри, что ты делаешь сам".

Борьба с теневым флотом РФ: что известно

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые шаги по ограничению свободы передвижения российских военных и торговых судов станут "красной линией", за которой начнется неуправляемый конфликт. Он также самоуверенно напомнил о "немалом опыте" российского флота в защите свободы судоходства.

Отметим, что в конце января 14 стран Европы заявили, что закрывают Балтийское море для судов российского теневого флота. Отмечается, что такие танкеры начнут приравниваться к судам без флага. А потому страны будут иметь основания для их задержания.

