Травмированы более 6 тысяч киевлян: девяти чиновникам сообщили о подозрении из-за гололеда

Из более чем шести тысяч травмированных киевлян 1 155 человек были госпитализированы.

Из-за ненадлежащей очистки тротуаров и дорог средствами против гололеда в Киеве травмы получили более 6 тысяч киевлян. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В Киеве в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по уборке дорог и тротуаров и обработке их средствами против гололеда в течение декабря 2025 года - февраля 2026 года с жалобами на травмы в медицинские учреждения обратились 6169 граждан, среди травмированных 321 ребенок. Госпитализировано 1155 человек, из них дети - 66", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, всем этим фактам органами прокуратуры дается правовая оценка.

Случаи травмирования из-за гололеда зафиксированы в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Печерском, Днепровском и Шевченковском районах.

Пострадавшие были вынуждены потратить десятки тысяч гривен на лечение. Были зафиксированы многочисленные переломы.

"Причиной травм этих людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в прокуратуре, руководителям коммунальных предприятий прокурорами сообщено о подозрении в служебной халатности (ч.1 и ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины):

и.о. руководителя ШЭУ Подольского района;

руководителю КП ШЭУ Голосеевского района;

директору КП "Киевводфонд";

руководителю КП ШЕУ Деснянского района;

и.о. руководителя ШЭУ Дарницкого района;

и.о. начальника КП ШЕУ Соломенского района;

руководителю КП ШЕУ Печерского района;

руководителю КП ШЭУ Днепровского района;

и.о. руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева.

Получение компенсации за травмы или повреждение имущества

Как сообщал УНИАН, существует четкий алгоритм действий для получения компенсации в случае получения травм или повреждения имущества в результате ненадлежащей работы коммунальных служб - скользких тротуаров и падающих с крыш сосулек.

На практике получить компенсацию чаще всего можно через суд. В соответствии с Гражданским кодексом Украины, вред, причиненный имуществу или здоровью физического лица, подлежит возмещению лицом, которое его причинило.

В случае падения на скользком тротуаре ответственность, как правило, возлагается на балансодержателя или обслуживающую организацию, которая отвечает за содержание территории - коммунальное предприятие, управляющую компанию и т.д.

