Травмированы более 6 тысяч киевлян: девяти чиновникам сообщили о подозрении из-за гололеда

Из-за ненадлежащей очистки тротуаров и дорог средствами против гололеда в Киеве травмы получили более 6 тысяч киевлян. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В Киеве в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по уборке дорог и тротуаров и обработке их средствами против гололеда в течение декабря 2025 года - февраля 2026 года с жалобами на травмы в медицинские учреждения обратились 6169 граждан, среди травмированных 321 ребенок. Госпитализировано 1155 человек, из них дети - 66", - отмечается в сообщении.
В связи с этим, всем этим фактам органами прокуратуры дается правовая оценка.
Случаи травмирования из-за гололеда зафиксированы в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Печерском, Днепровском и Шевченковском районах.
Пострадавшие были вынуждены потратить десятки тысяч гривен на лечение. Были зафиксированы многочисленные переломы.
"Причиной травм этих людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в прокуратуре, руководителям коммунальных предприятий прокурорами сообщено о подозрении в служебной халатности (ч.1 и ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины):
- и.о. руководителя ШЭУ Подольского района;
- руководителю КП ШЭУ Голосеевского района;
- директору КП "Киевводфонд";
- руководителю КП ШЕУ Деснянского района;
- и.о. руководителя ШЭУ Дарницкого района;
- и.о. начальника КП ШЕУ Соломенского района;
- руководителю КП ШЕУ Печерского района;
- руководителю КП ШЭУ Днепровского района;
- и.о. руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева.
Получение компенсации за травмы или повреждение имущества
Как сообщал УНИАН, существует четкий алгоритм действий для получения компенсации в случае получения травм или повреждения имущества в результате ненадлежащей работы коммунальных служб - скользких тротуаров и падающих с крыш сосулек.
На практике получить компенсацию чаще всего можно через суд. В соответствии с Гражданским кодексом Украины, вред, причиненный имуществу или здоровью физического лица, подлежит возмещению лицом, которое его причинило.
В случае падения на скользком тротуаре ответственность, как правило, возлагается на балансодержателя или обслуживающую организацию, которая отвечает за содержание территории - коммунальное предприятие, управляющую компанию и т.д.