Могилевскую заподозрили в использовании фильтров в сети: артистка эмоционально отреагировала

Наталья также показала, как выглядит без макияжа.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее раскрыла секрет своего похудения на 25 кг, ответила на упреки в сети относительно внешности.

В своем Instagram звезда опубликовала комментарии подписчиков. Некоторые из них считают, что Наталья использует фильтры или искусственный интеллект для обработки фото перед тем, как их показать в сети.

Однако Могилевская не стала молчать и опубликовала кадры без макияжа и с ним, чтобы доказать, что на ее странице только честные снимки.

Видео дня

"Друзья! Проснулась утром – читаю: "Это не Могилевская, это фильтры". Вот смотрите – Могилевская! Видите: здесь морщинка, здесь морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение – и все", – пояснила 50-летняя исполнительница, продемонстрировав две фотографии.

Напомним, ранее Наталья Могилевская насмешила сеть видео с младшей дочерью. Звезда случайно пыталась надеть девочке на ноги перчатки вместо носков.

Вас также могут заинтересовать новости: