'Моя поддержка': Омаргалиева впервые показала свою маму (видео)

Женщины вместе спели песню дома.

Популярная украинская певица Алена Омаргалиева впервые показала свою маму.

Исполнительница хитов "Не п'яна - Закохана", "Не ходи" и "Мужчина" опубликовала в своем Instagram видео , на котором поет со своей мамой Людмилой в домашней обстановке.

"Хочу поделиться с вами самым ценным и любимым вечерним моментом... Петь с мамой! Мама - человек, который что бы ни случилось, всегда был рядом. Моя поддержка, пример и вдохновение. Вы знали, что моя мама поет? Наша экспромтом созданная песня. Спасибо, мама, что ты есть. За все, что ты делаешь, и за то, кем ты являешься для меня", - подписала ролик артистка.

К слову, заметно, что Омаргалиева очень похожа на свою маму не только внешностью, но и голосом.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами женщин в комментариях:

"Как же это красиво!"

"Ждем эту песню в исполнении вместе с мамой"

"Какая красивая мама! Вы на нее очень похожи"

"Голос мамин. Эти ваши фирменные нотки от нее!"

"Просто вау".

Напомним, ранее Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину Тамерлану.

Вас также могут заинтересовать новости: