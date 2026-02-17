18 февраля Украину накроет циклон: синоптик назвала области, где погода будет худшей

Наталья Диденко предупреждает о снеге, мокром снеге, дождях, налипании мокрого снега, гололеде и сильном ветре.

Южный циклон испортит погоду в Украине 18 февраля. Об этом в соцсетях сообщает синоптик Наталья Диденко.

На этот раз его траектория будет пролегать чуть южнее, говорит синоптик, поэтому запад и север он затронет, но не слишком сильными осадками. Здесь ожидаются снег, гололед и порывистый ветер.

"А вот центральная часть Украины окажется в самой сложной погоде - снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сильный северо-восточный ветер", - предупредила Наталья Диденко.

В восточных областях, по ее словам, также будет сложная погода, однако преимущественно будет дождь.

На юге также пройдут дожди, в Одесской области - с мокрым снегом, штормовым ветром и сильными осадками.

Температура воздуха ближайшей ночью -5...-9 градусов, в северных областях -10...-15 градусов. Завтра днем термометры покажут -2...-7 градусов, на юге, юго-востоке и в Закарпатье 0...+3 градуса, а в Крыму воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра ожидается снег скорее уже вечером. На дорогах образуется гололедица. Ближайшей ночью температура в столице снизится до -12 градусов, а завтра днем будет -8 градусов.

