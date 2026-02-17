Добровольцы в возрасте 60+ смогут заключить годичный контракт: разъяснение Минобороны

Военнослужащий, подписавший контракт, гарантированно будет служить не менее шести месяцев на выбранной должности.

Граждане Украины в возрасте старше 60 лет добровольно могут заключить контракт на один год для службы в Вооруженных силах Украины. Как сообщает Министерство обороны Украины, такие нововведения введены указом президента Украины Владимира Зеленского №108/2026. В частности, документ вносит изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

"Добровольцы в возрасте от 60 лет во время действия военного положения могут заключить контракт на прохождение военной службы. Срок такого контракта – 1 год", – отмечается в сообщении.

Как разъяснили в Минобороны, это исключительно добровольная инициатива и исключительно для тех, кто признан военно-врачебной комиссией годным к военной службе по состоянию здоровья.

"Мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит", - подчеркивается в сообщении.

Что необходимо для принятия на службу добровольцев 60+

Граждане этой возрастной категории должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

"Если доброволец принимается на военную службу по контракту в качестве офицера, письмо командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых можно получить очередное звание в сокращенные сроки

Военнослужащий может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, которая участвует в военных действиях (перечень таких частей определяет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины);

служит в воинской части, не относящейся к боевому составу, и не менее трех месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных в ведении военных действий;

во время действия военного положения выполнял боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных в ведении военных действий, и был признан военно-врачебными комиссиями непригодным к военной службе по состоянию здоровья или годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, по результатам заболеваний, ран (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества и в дальнейшем переведенный в другие воинские части, или возвращенный из командировки в свою воинскую часть.

Когда присваивают очередное воинское звание

В частности, это может произойти в следующих случаях:

через 1 год – для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

через 2 года – для высшего сержантского (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

Также отмечается, что для небоевых частей применяются более длительные сроки выслуги лет в звании.

Гарантированная служба на избранной должности по контракту

"Военнослужащий, подписавший контракт, гарантированно будет проходить службу не менее шести месяцев на избранной должности", – говорится в сообщении.

Кроме того, назначение на другие должности, в частности в другие воинские части, возможно только по собственному желанию военного или через шесть месяцев после замещения такой должности.

Контракт для мужчин 60+

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Зеленский подписал указ о возможности мужчин 60+ служить в армии.

В то же время, граждане в возрасте старше 60 лет не подлежат принудительной мобилизации.

