Минтай - одна из самых дешевых и популярных рыб в Украине, но многие даже не догадываются, как правильно ее готовить.

Из простого минтая можно приготовить блюдо, которое по вкусу совсем не напоминает "бюджетную" рыбу. Этот рецепт настолько легкий, что справится каждый, а результат получается таким удачным, что хочется накупить минтай с запасом.

Разберемся, как приготовить минтай с овощами в духовке быстро, легко и невероятно вкусно.

Минтай, запеченный в духовке с овощами – рецепт за 30 минут

Даже те, кто не любит возиться с рыбой, после этого способа меняют свое мнение. Подготовка занимает буквально несколько минут.

Нам понадобится сам минтай и только один дополнительный ингредиент – доступный и недорогой. Никаких долгих маринадов, обжаривания или лишних действий: почистили, сделали один простой шаг – и в духовку.

Ингредиенты:

Минтай – 700 г.

Дижонская горчица – 2 ст. л.

Овощи для гарнира на выбор.

Сухие травы – примерно пол ч. л. (по желанию).

Растительное масло и лимонный сок – по вкусу.

Как приготовить минтай в духовке

Берем минтай, очищаем его обычным способом: удаляем черную пленку внутри, счищаем чешую, при необходимости срезаем плавники и хвост. Кстати, плавники можно оставить – после запекания они легко отделяются вместе с косточками. Главное – хорошо промыть рыбу.

Подготовленные тушки выкладываем в форму для запекания. Лучше, чтобы форма была не слишком большой – во время термической обработки рыба уменьшится в размере.

Теперь важный момент: солить и перчить не нужно. Масло на этом этапе тоже не нужно. Вместо этого равномерно покрываем минтай дижонской горчицей. Именно дижонской – она мягче и ароматнее обычной, без резкой горечи. Заменять ее другой не стоит – вкус будет уже не тот.

Смазываем рыбу со всех сторон – удобнее всего делать это кулинарной кисточкой. По желанию можно добавить немного сухих ароматных трав, но и без них получится прекрасно.

Для запекания с минтаем лучше всего подходят сочные овощи, которые компенсируют естественную сухость этой рыбы. Можно выделить 3 самых распространенных смеси для гарнира:

Сладкая и хрустящая: лук с морковью.

Мягкая и нежная: кабачки, цветная капуста и брокколи.

Сочная и ароматная: помидоры и болгарский перец.

Для сытости можно добавить картофель, тыкву или фасоль. Хотя лучше есть рыбу с рисом.

Произвольно нарежьте овощи и запекайте их и минтай в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут. Если тушки рыбы небольшие, время можно немного сократить.

Когда рыба готова, остается финальный штрих: слегка сбрызнуть ее растительным маслом и добавить немного свежевыжатого лимонного сока. Это подчеркнет вкус и сделает блюдо еще более ароматным.

В результате получается аппетитная румяная корочка снаружи и нежное белое мясо внутри – сочное, ароматное и удивительно вкусное для такой простой рыбы.

Минтай, запеченный в духовке, по вкусу просто непревзойденный, впрочем, кроме него, очень вкусной получается скубрия в духовке, особенно если приготовить ее по правильному рецепту.

