Божественная вечеря: главная папская базилика в Ватикане будет продавать туристам пиццу

Ватикан решил отметить 400-летие освящения базилики Святого Петра, являющейся главным храмом Римско-католической церкви, рядом улучшений для посетителей, включая расширенный доступ к ее великолепной террасе и модернизированный буфет, предлагающий пиццу и прохладительные напитки под культовым куполом Микеланджело.
Новые впечатления для туристов в соборе Святого Петра в Ватикане
Как пишет The Independent, в понедельник, 16 февраля 2026 года, представители Святого Престола представили планы, направленные на оптимизацию впечатлений для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в базилику, и одновременно на сохранение ее бесценного художественного наследия.
Среди новых инициатив – упрощенная система онлайн-бронирования, призванная значительно сократить часто многочасовые очереди на вход в базилику.
Кроме того, Ватикан введет синхронный перевод месс на 60 языках, чтобы удовлетворить потребности своей многонациональной паствы.
На террасе также откроется новая постоянная экспозиция, подробно рассказывающая о богатой истории базилики, которая дополнит расширенный буфет для голодных паломников.
Недавние сообщения в итальянских СМИ о бистро на террасе базилики вызвали немало вопросов, в том числе и о том, следует ли в таком священном месте подавать туристам пиццу на крыше.
Однако кардинал Мауро Гамбетти заявил, что совершенно нормально предлагать посетителям базилики сэндвичи или напитки, а также туалеты, особенно тем, кто приложил усилия, чтобы подняться на купол собора Святого Петра, спроектированный Микеланджело.
К слову, в честь мастера эпохи Возрождения была запущена еще одна инициатива – новый шрифт под названием "Michelangelus", доступный в Microsoft Office, создан с использованием его настоящего почерка.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с февраля 2026 года власти Рима сделали платным доступ к одному из главных символов итальянской столицы – фонтану Треви.
Тем временем, власти Милана в конце 2025 года запретили ящички для самозаселения туристов.
