Божественная вечеря: главная папская базилика в Ватикане будет продавать туристам пиццу

Гости смогут насладиться напитками и закусками на террасе собора Святого Петра в Ватикане.

Ватикан решил отметить 400-летие освящения базилики Святого Петра, являющейся главным храмом Римско-католической церкви, рядом улучшений для посетителей, включая расширенный доступ к ее великолепной террасе и модернизированный буфет, предлагающий пиццу и прохладительные напитки под культовым куполом Микеланджело.

Новые впечатления для туристов в соборе Святого Петра в Ватикане

Как пишет The Independent, в понедельник, 16 февраля 2026 года, представители Святого Престола представили планы, направленные на оптимизацию впечатлений для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в базилику, и одновременно на сохранение ее бесценного художественного наследия.

Среди новых инициатив – упрощенная система онлайн-бронирования, призванная значительно сократить часто многочасовые очереди на вход в базилику.

Видео дня

Кроме того, Ватикан введет синхронный перевод месс на 60 языках, чтобы удовлетворить потребности своей многонациональной паствы.

На террасе также откроется новая постоянная экспозиция, подробно рассказывающая о богатой истории базилики, которая дополнит расширенный буфет для голодных паломников.

Недавние сообщения в итальянских СМИ о бистро на террасе базилики вызвали немало вопросов, в том числе и о том, следует ли в таком священном месте подавать туристам пиццу на крыше.

Однако кардинал Мауро Гамбетти заявил, что совершенно нормально предлагать посетителям базилики сэндвичи или напитки, а также туалеты, особенно тем, кто приложил усилия, чтобы подняться на купол собора Святого Петра, спроектированный Микеланджело.

К слову, в честь мастера эпохи Возрождения была запущена еще одна инициатива – новый шрифт под названием "Michelangelus", доступный в Microsoft Office, создан с использованием его настоящего почерка.

Туризм в Италии – последние новости

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с февраля 2026 года власти Рима сделали платным доступ к одному из главных символов итальянской столицы – фонтану Треви.

Тем временем, власти Милана в конце 2025 года запретили ящички для самозаселения туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.