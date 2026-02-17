Этот НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге РФ.

Силы обороны Украины с целью снижения наступательного и военно-экономического потенциалов российского агрессора успешно поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В ночь на 17 февраля, в районе н.п. Ильский (Краснодарский край, РФ) поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский". Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта", - отмечается в сообщении.

При этом, результаты поражения уточняются.

Как отмечают в Генштабе, Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге РФ и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие задействовано в обеспечении армии оккупантов.

Удары по позициям захватчиков на временно оккупированных территориях

Как сообщают в Генштабе, в районах Розовки и Любимовки на оккупированной части Запорожской области поражены районы сосредоточения российских оккупантов. В районе населенного пункта Зеленополь Запорожской области поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

Также в Донецке и в районе населенного пункта Лидино оккупированной части Донецкой области поражены логистические объекты врага - склады материально-технических средств.

Общие потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, по российским данным, этой ночью был поврежден резервуар с нефтепродуктами Ильского НПЗ. Площадь пожара составляла около 700 квадратных метров.

Недавно украинские беспилотники поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми РФ, расположенный в 1750 км от границы.

Украинские удары по российским НПЗ привели к росту цен на бензин в РФ до двухмесячного максимума.

