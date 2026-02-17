Что будет, если ходить в неудобной обуви: три самых опасных последствия

Если вы не помните, когда в последний раз покупали обувь для ходьбы, пора приобрести новую пару.

Если вы годами ходите в одной и той же старой обуви, ваши ноги в конце концов не скажут вам за это спасибо. Как рассказали порталу Eatingwell эксперты в сфере здоровья и врачи-подологи, регулярное ношение неудобной обуви может привести к серьезным проблемам с суставами или усугубить их.

"Ваши суставы вынуждены поглощать больше нагрузки, что может привести к усилению воспаления, ускоренному износу хрящей и повлиять на множество суставов выше по позвоночнику, включая лодыжки, колени, бедра и даже поясницу", – объясняет Прия Партасарати, доктор медицинских наук.

1. Сниженная амортизация ударов

"Правильная пара обуви обеспечивает адекватную амортизацию, поддержку свода стопы, стабильность и поглощение ударов, помогая правильно распределять нагрузку, снижать нагрузку на суставы и, как показывают исследования, помогут поддерживать здоровую осанку и походку в течение длительного времени", – объясняет доктор медицинских наук Мигель Кунья.

Видео дня

В то же время неудобная обувь без поддержки не стабилизирует стопу, что приводит к ее провисанию. Суставы в конечном итоге принимают удар под неудобными углами, и со временем это может создать эффект домино.

"Чем больше ударной нагрузки поглощает сустав, тем быстрее он дегенерирует, что увеличивает потенциальные долгосрочные последствия и риск развития остеоартроза, хронической боли и снижения подвижности", – предупреждает Кунья.

2. Проблемы с осанкой и изменение походки

"Когда человек регулярно ходит в обуви без поддержки или с плохой конструкцией, механика соприкосновения стопы с землей и ее отрыва от земли может измениться таким образом, что увеличится нагрузка на суставы и изменятся естественные двигательные паттерны по всей кинетической цепи", – объясняет Бобби Пурзиаи, доктор медицинских наук.

Со временем это может сделать ходьбу менее естественной и повлиять на работу суставов, показывают исследования.

Когда суставы смещены, расположенные рядом мышцы вынуждены компенсировать это, объясняет Фрилс. Этот дисбаланс может привести к нестабильности и увеличить риск падений, а также к хроническим проблемам, таким как растяжение ахиллова сухожилия, проблемы с коленями или боли в бедре.

3. Усиление боли в суставах

Ношение обуви без поддержки – особенно моделей с тонкой подошвой и слабой структурой – может передавать дополнительную ударную нагрузку непосредственно на суставы. Со временем такое повторяющееся напряжение может привести к износу хряща, усугублению артрита и возникновению постоянных болей в суставах, показывают исследования.

Кунья добавляет, что обувь без надлежащей поддержки свода стопы может привести к заваливанию стопы внутрь, нарушая выравнивание и создавая дополнительную нагрузку на колено. Это неравномерное давление может увеличить износ суставов, что приводит к хронической боли.

Ранее эксперты рассказали, как полезнее ходить – быстро или медленно.

Вас также могут заинтересовать новости: