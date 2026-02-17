'Друг' Путина может затормозить принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, - Politico

Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка российских спортивных чиновников.

Европейский Союз близок к принятию 20-го пакета санкций против России. Дипломаты стремятся финализировать ограничения до 24 февраля, однако Венгрия создает препятствия для быстрого принятия решения.

Как пишет Politico, окончательное соглашение, как ожидается, будет достигнуто после еще двух встреч европейских послов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас настаивает на подготовке пакета санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. По словам дипломатов, сжатые сроки означают, что послы, вероятно, встретятся в среду и в пятницу.

Каллас также пытается координировать свои действия с Великобританией, чтобы обеспечить максимальный эффект от санкций. Цель состоит в согласовании ограничений, направленных против теневого флота России, и запрета морских перевозок.

16 февраля послы заслушали спецпосланника по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, который работает с третьими странами по устранению лазеек, позволяющих России обходить ограничения и поставлять нефть морем.

При этом, по словам двух дипломатов, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка высокопоставленных лиц из числа российских спортивных чиновников, что может задержать реализацию всего пакета санкций.

В начале февраля Европейская комиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций против России, сосредоточенного на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Ожидается, что этот шаг еще больше уменьшит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти.

Ранее сообщалось, что Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить ограничения цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива, в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Обе страны выразили обеспокоенность, что такое изменение может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

