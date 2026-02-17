Курятина резко подешевела, а индейка дорожает: какие цены на мясо сейчас на рынке

Некоторые позиции потеряли более 20% своей стоимости.

Стоимость курятины на рынке существенно снизилась за выходные. Так, куриное филе, которое еще в пятницу продавали по 171 грн/кг, уже стоит в среднем на 18,7% дешевле – 139 грн/кг. Такие данные публикует сайт Столичного рынка в Киеве.

Цены на мясо курицы в целом упали: больше всего подешевели куриные бедра, которые продают по 97 грн/кг (-23,6%) и задняя четверть, которой торгуют по 77 грн/кг (-22,2%).

Куриный окорок потерял 20 гривень на килограмме и стоит теперь 87 грн/кг (-18,7%). Стоимость куриной тушки опустилась до 85 грн/кг (-14,1%), а куриного крыла – до 69 грн/кг (-12,7%). Меньше всего подешевел куриный фарш – на 8,6% до 127 грн/кг.

Также снизились цены на говядину, в среднем на 2-3%. Так, килограмм лопатки подешевел на 10 гривень и стоит 340 грн/кг (-2,9%). Из позиций по телятине уменьшилась стоимость только грудинки – до 195 грн/кг (-4,9%) и тазобедренной части – до 390 грн/кг (-1,3%).

Не обошлось и без подорожания, которое коснулось некоторые позиции мяса индейки. Крыло этой птицы подорожало на 8% до 135 грн/кг, а тушка – на 5% до 189 грн/кг. В то же время, например, индюшиное филе и гуляш в цене не изменились.

Госстат сообщил, что в прошлом году мясо и мясопродукты шли сразу после яиц среди продуктов питания по уровню подорожания. В 2025 году мясные изделия прибавили сразу 18,5% к своей стоимости.

Бесспорным лидером подорожания стало куриное филе, цена на которое выросла на 45%. Тушка и бедро добавили за год 32% и 35% соответственно.

