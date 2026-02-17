Дорофеева назвала имя звезды, которой искренне восхищается

Певицу поражает смелость этой исполнительницы.

Популярная украинская певица и блогерша Надя Дорофеева призналась, что восхищается творчеством и личностью испанской исполнительницы и автора песен Розалии (Rosalia).

Артистка опубликовала в своем Telegram-аккаунте снимок пластинки Lux, выпущенной в 2025 году. Дорофеева рассказала, что получила ее в подарок от друзей, и этот альбом принес ей много радости:

"Друзья подарили мне новую пластинку в коллекцию. Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко ценятся всей музыкальной индустрией. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость".

Розалия - испанская певица, автор песен и продюсер, одна из самых влиятельных поп-артисток современности, которая приобрела мировую известность благодаря уникальному сочетанию фламенко, поп-музыки, R&B и электронной музыки.

Она родилась 25 сентября 1992 года и начала музыкальную карьеру с изучения традиционного фламенко, которое впоследствии стало основой ее авторского стиля. Мировое признание Розалии принес альбом "El Mal Querer" (2018), который получил многочисленные награды, в частности Latin Grammy, и закрепил за ней статус новаторки в музыке.

В ноябре прошлого года состоялся релиз четвертого студийного альбома Розалии Lux, в который вошли песни с текстами на тринадцати языках - каталонском, испанском, арабском, английском, французском, немецком, иврите, итальянском, японском, латинском, мандаринском, португальском, сицилийском и украинском.

