Переговоры в Женеве: к делегации США присоединились еще два высокопоставленных чиновника, - СМИ

Дрисколл и Гринкевич присоединились к делегации, возглавляемой Виткоффом и Кушнером.

К делегации США, прибывшей в Женеву для переговоров с представителями Украины и России, присоединились верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии Дэн Дрисколл. Об этом со ссылкой на источники сообщила журналистка телеканала CNN Хейли Бритцки в сети Х.

"Министр Дрисколл в составе команды, которую возглавляют специальный представитель Уиткофф (Стив Уиткофф, - ред.) и господин Кушнер (Джаред Кушнер - посланник США, - ред.), сегодня прибыл в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине", - процитировала она чиновника правительства США.

По словам журналистки, он добавил, что США остаются оптимистами и с нетерпением ждут разрешения конфликта.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, переговоры в Женеве будут проходить как минимум по пяти трекам.

"Это прежде всего территориальные, военные, политические, важно – экономические вопросы, а также самые разнообразные аспекты безопасности", – сказал источник агентству ТАСС.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве пройдут в закрытом для прессы режиме. По его словам, переговорщики продолжат работу и в среду, мол, по результатам контактов во вторник новостей ждать не стоит.

Переговоры в Женеве: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, которые должны состояться 17-18 февраля. Российские СМИ писали, что там будет обсуждаться энергетическое перемирие. Также анонсировали, что в состав делегации РФ войдут не менее 15 человек, в частности заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Возглавляет делегацию РФ помощник президента Владимир Мединский.

Песков назвал главный вопрос на переговорах в Женеве. По его словам, это - территории. Он добавил, что спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев также поедет в Женеву, но будет заниматься исключительно вопросами экономического взаимодействия с США.

Президент США Дональд Трамп обратился с предупреждением к Украине перед переговорами в Женеве. Он заявил, что ожидает активного участия Киева в будущем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ. "Украине лучше сесть за стол переговоров как можно скорее", - заявил президент США.

