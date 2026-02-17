'Попытка обесценить наших пилотов': эксперт объяснил, для чего сделали 'вброс' об иностранцах на F-16

Издание, которое опубликовало соответствующую информацию, "периодически публикует российские нарративы".

Появление информации о якобы иностранных пилотах на F-16 в Украине - это попытка обесценить опыт украинских летчиков. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, отвечая на вопрос о якобы создании в Украине эскадрильи F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты.

Он подчеркнул, что это попытка выставить украинских военнослужащих как таких, которые не умеют управлять самолетами.

"Для России легче понять, что их победило НАТО, чем Украина. Поэтому они всячески бросают, что это западное оружие, это западные пилоты, это западные военные. Они всегда будут говорить, что это кто-то другой, но не украинцы", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что нынешней ночью украинские Воздушные силы эффективно применили самолеты и отработали по воздушным целям врага.

Храпчинский подчеркнул, что издание, в котором была опубликована информация об этой эскадрилье, может за деньги размещать у себя информацию. Кроме того, уже было отмечено, что это издание "периодически публикует российские нарративы, то есть они работают в интересах России". Эксперт подчеркнул:

"Это просто попытка обесценить опыт наших пилотов перед миром, чтобы показать, что мы чего-то не можем, что даже американцы приехали для того, чтобы что-то сделать".

Информация об иностранцах на F-16

Как сообщал УНИАН, ранее французское издание Intelligence Online написало, что в Украине якобы создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Утверждалось, что они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.

Впоследствии Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, заявил, что боевые полеты на самолетах F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи.

По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах происходят из источника с неоднозначной репутацией. Некоторые украинские аналитические центры, в частности, Фонд "Демократические инициативы", отмечают, что в материалах издания периодически прослеживаются нарративы, выгодные России.

