В среду в Украине продолжат действовать графики: как будут выключать свет 12 ноября

В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения введены из-за последствий вражеских атак на энергосистему.

В среду 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут поочередно отключать электроэнергию в течение всех суток, сообщает Укрэнерго.

Согласно сообщению, с 0:00 до 23:59 объем отключений составит от 2 до 4 очередей.

Также графики ограничения мощности будут действовать для промышленности.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - напомнили диспетчеры энергосистемы.

В "Укрэнерго" также в очередной раз напомнили, что объем отключений может как вырасти, так и уменьшиться, и посоветовали следить за актуальными графиками на официальных сайтах соответствующих облэнерго.

Как сообщал УНИАН, осенью РФ интенсифицировала атаки на энергосистему Украины. 10 ноября враг в очередной раз атаковал энергообъекты, что привело к их повреждению в нескольких областях. В Минэнерго сообщили, что сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, в результате последней атаки врага, Хмельницкая и Ривненская АЭС были вынуждены снизить производство электроэнергии.

Из-за последствий систематических атак врага на энергосистему, энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений. Министр энергетики Светлана Гринчук прогнозирует, что в ближайшее время скорее всего, будут сохраняться текущие объемы отключений света.

