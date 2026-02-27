Зеленский пригласил Фицо приехать в Украину обсудить 'все вопросы'

Лидеры государств провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Украину с целью обсуждения "всех вопросов". Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины в сети X.

"Прямо сейчас Президент разговаривает с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех существующих вопросов", – говорится в сообщении.

Украина-Словакия: последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 января Россия нанесла целенаправленный удар по нефтепроводу "Дружба". Это привело к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию.

Видео дня

23 февраля Фицо заявил, что Словакия останавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Свое заявление он обосновал тем, что это ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо заявил, что если поставки российской нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены уже сегодня, он обратится к государственной акционерной компании SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

При этом, как свидетельствуют данные сайта европейской сети операторов системы передачи ENTSO-E, коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на угрозы премьер-министров Виктора Орбана и Роберта Фицо прекратить поставки киловатт в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: