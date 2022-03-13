Системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме от резервного питания.

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение.

Как информирует НАЭК "Энергоатом", об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами", - отметил он.

По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме от резервного питания.

Галущенко подчеркнул, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики. "Нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения на наши объекты. Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - призвал Галущенко.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов. 11 марта Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

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