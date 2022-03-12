Технические работники ремонтируют поврежденные российскими оккупантами электросети Чернобыльской АЭС.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси, сообщает пресс-служба Энергоатома.
Сейчас удалось отремонтировать одну секцию. Однако электропитание не возобновилось. Это указывает на наличие повреждений сети в других местах.
"Ремонтные работы будут продолжены, несмотря на сложившуюся ситуацию за пределами АЭС", - подчеркнул Гроси.
Ситуация на ЧАЭС:
24 февраля 2022 года в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП "ЧАЭС", расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.
9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.
В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.
Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов.
Возле Чернобыльской АЭС продолжаются боевые действия, что делало невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания.
В "Укрэнерго" заявили, что ожидают безопасного коридора, который предоставит возможность восстановить линию, которая запитает Чернобыльскую АЭС. Ремонтная бригада готова выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага.