Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.
"По информации руководства ГСП "Чернобыльская АЭС", которое сейчас находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также Новый безопасный конфаймент над объектом "Укрытие". Продолжаются попытки восстановить внешнее электроснабжение площадки", - говорится в сообщении.
В ГИЯРУ добавили, что все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", находящиеся в зоне отчуждения, продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора.
Инспекция напоминает, что начиная с 11:22 9 марта 2022 года на площадке Чернобыльской АЭС отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует связь с персоналом, находящимся на станции. Регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.
Напомним, 24-го февраля оккупационные войска РФ в результате нападения взяли под контроль все объекты ДСП ЧАЭС.
В зоне Чернобыльской АЭС расположено несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, а также объект "Укрытие" – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное после взрыва 4-го реактора. В "Энергоатоме" сообщили, что в хранилище хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые нуждаются в постоянном охлаждении.
В результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. По состоянию на 9 марта сообщалось, что работы аварийных дизельных генераторов для электроснабжения важных систем хватит лишь на 48 часов. После этого контроль за ядерноопасными объектами будет полностью потерян.