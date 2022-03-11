Попытки восстановить внешнее электроснабжение ЧАЭС до сих пор продолжаются.

Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"По информации руководства ГСП "Чернобыльская АЭС", которое сейчас находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также Новый безопасный конфаймент над объектом "Укрытие". Продолжаются попытки восстановить внешнее электроснабжение площадки", - говорится в сообщении.

В ГИЯРУ добавили, что все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", находящиеся в зоне отчуждения, продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора.

Инспекция напоминает, что начиная с 11:22 9 марта 2022 года на площадке Чернобыльской АЭС отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует связь с персоналом, находящимся на станции. Регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.

Напомним, 24-го февраля оккупационные войска РФ в результате нападения взяли под контроль все объекты ДСП ЧАЭС.

В зоне Чернобыльской АЭС расположено несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, а также объект "Укрытие" – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное после взрыва 4-го реактора. В "Энергоатоме" сообщили, что в хранилище хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые нуждаются в постоянном охлаждении.

В результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. По состоянию на 9 марта сообщалось, что работы аварийных дизельных генераторов для электроснабжения важных систем хватит лишь на 48 часов. После этого контроль за ядерноопасными объектами будет полностью потерян.

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