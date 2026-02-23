Может подойти и язык силы: ветеран АТО прокомментировал энергетическую блокаду Украины

Он отметил, что это странно, что ЕС не может найти рычаги влияния на две страны.

Угрозы Венгрии и Словакии об энергетической блокаде Украины являются скорее проблемой не Украины, а Европейского Союза. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, комментируя ультиматумы правительств Венгрии и Словакии по поводу необходимости восстановления нефтепровода "Дружба".

Он отметил, что сейчас все больше официально провозглашается, даже лидерами крупнейших стран мира, что правил нет и сильному можно все, а Украина на сегодняшний день далеко не самая слабая.

"По большому счету проблема Орбана и Фицо (премьер-министры Венгрии и Словакии - УНИАН) и то, что они позволяют себе говорить о блокаде Украины, по большому счету является проблемой Евросоюза. Это показатель импотентности ЕС, который, как оказывается, не имеет достаточных рычагов влияния, чтобы двух путинских агентов внутри ЕС, две страны, которые получают огромные дотации от Брюсселя, поставить на место", - сказал Дикий.

Видео дня

Он подчеркнул, что если в ЕС нет таких инструментов, то, возможно, говорить с двумя руководителями этих стран нужно на другом языке.

"Венгрия и Словакия это, мягко говоря, не Россия. Вооруженные силы этих двух стран вместе взятые гораздо слабее любого одного из наших армейских корпусов. Возможно, нужно говорить на языке, на котором общаются в современном трамповском мире, что, извините, либо вы включите то, что решили отключить, либо мы зайдем и возьмем эти объекты под свою охрану и сами себе включим", - подчеркнул Дикий.

По его словам, такую тему стоит поднять, и может тогда в ЕС найдется влияние на Орбана и Фицо.

Шантаж Венгрии и Словакии

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины осудили "ультиматумы и шантаж" со стороны руководства Венгрии и Словакии по прекращению энергоснабжения между нашими странами, а также обвинили правительства обоих государств в подыгрывании агрессору. При этом в МИД отметили, что Будапешт и Братислава действуют в ущерб собственным энергетическим компаниям, которые поставляют Украине электроэнергию на коммерческой основе.

Сначала Орбан и Фицо объявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба", а затем пригрозили перекрыть Украине также поставки электроэнергии и газа из Евросоюза.

В Украине им напомнили, что до сих пор не восстановлен нефтепровод "Дружба", украинский участок которого в январе был поврежден в результате российских ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: