Сейчас задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд грн.

Государство должно предотвратить накопление долгов за зеленую электроэнергию в 2025 году, поскольку их наличие приводит к потере интереса инвесторов к строительству новых мощностей зеленой генерации.

Об этом в эфире канала Прямой рассказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, напомнив, что задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд грн.

"Это действительно негативно влияет на инвесторов - тех, которые хотят зайти, и тех, которые уже работают в Украине. Они не могут своевременно рассчитаться с банками, а банки, соответственно, начисляют им штрафы. И этот процесс пока не остановлен", - заявил Конеченков.

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По его словам, государство должно урегулировать ситуацию, чтобы в дальнейшем не накапливать долги перед предприятиями возобновляемой энергетики. В частности, через финансовую стабилизацию "Укрэнерго", которое осуществляет оплату услуги по увеличению доли электроэнергии из ВИЭ.

Во-вторых, по мнению Конеченкова, государственные органы власти должны как можно быстрее просчитать период погашения старых долгов.

"Когда мы подписывали меморандум в 2020 году (с правительством - ред.), нам обещали в течение полутора лет полностью закрыть вопрос долгов, но этого не получилось", - пояснил представитель инвесторов

Он отметил, что это все повлияло на доверие инвесторов к правительству и привело к тому, что инвестиции в направление зеленой энергетики начали сокращаться еще до полномасштабной войны.

"Если бы государство выполнило свои обязательства, тогда у нас было бы гораздо больше инвестиций. Причем не только в ветроэнергетику, зеленую энергетику, а в целом в Украину. Такие примеры наращивания долгов и безответственность государства ухудшают инвестиционный климат - это факт", - резюмировал Конеченков.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговой кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в частности возобновляемой.

По данным УВЭА, инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.