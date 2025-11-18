Более 75% природного газа, который перерабатывают в Клайпеде, происходит именно из Соединенных Штатов.

В город Клайпеда, что в Литве, прибыла партия американского газа, часть которого будет переработана и отправлена в Украину.

Об этом сообщается на странице посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве в соцсети Х. Отмечается, что это будет первая партия американского природного газа, поступающего в Украину через Литву.

В посольстве акцентировали, что сейчас более 75% природного газа, который перерабатывают в Клайпеде, происходит именно из Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтон сотрудничает с Литвой, чтобы "обеспечить надежное энергоснабжение в регионе".

"Американский природный газ укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и наших партнеров", – добавили в дипломатическом учреждении.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в январе начнется импорт газа из Греции. По его словам, договоренность с Афинами является частью большого энергетического пакета, который подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом.

Впоследствии греческий оператор природного газа DEPA раскрыл некоторые детали сделки. Известно, что речь идет о транспортировке газа из США через "Маршрут-1".

"В рамках будущего соглашения предусматривается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из США через "Маршрут-1", который совместно предоставляют операторы транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", – заявили там.

