Православный праздник сегодня в народе прозвали Авдия.

19 ноября по новому стилю православные вспоминают чудотворную икону Божией Матери "В скорбех и печалех утешение". К святыне обращаются за поддержкой в трудные моменты и душевным утешением. Рассказываем о традициях даты, народных приметах и запретах, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

19 ноября (2 декабря в старом календаре) - день памяти чудотворной иконы Божией Матери "В скорбех и печалех утешение".

Икона почитается как чудотворная. Происхождение ее неизвестно, но по стилю изображения она очень древняя. Согласно преданию, образ принадлежал патриарху Константинопольскому Афанасию III, а после его смерти икону перевезли в афонский Ватопедский монастырь. Там она хранилась до октября 1849 года, а затем ее передали в открывшийся Андреевский скит.

В 1863 году иеромонах Паисий привез святыню с Афона в Вятскую губернию - для сбора пожертвований. Именно здесь перед образом исцелился от немоты 18-летний сын местного священника. После этого к иконе стали приходить за исцелением и другими чудесами. Из святыни сделали список, а оригинал вернули на место. Увы, после 1929 года точное местонахождение оригинала неизвестно.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают пророка Авдия;

мученика Варлаама;

преподобного Варлаама, пустынника, Иоасафа, царевича Индийского, отца его Авенира, царя;

преподобного Варлаама, игумена Киево-печерского;

мученика Азу и с ним 150 воинов;

мученика Илиодора Памфилийского,

а также вспоминают преподобного Илариона, чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре

19 ноября православные чтят память святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю и его историю.

О чем стоит помолиться в этот день, что можно делать сегодня

Перед чудотворной иконой молятся об исцелении недугов - просят избавить от головных болей, паралича, немоты, утешить при потерях или неудачах. Также в молитвах сегодняшнего дня обращаются к пророку Авдию - его считают покровителем семьи и домашнего быта.

В народе праздник прозвали Авдия. Сегодня благоприятное время для хозяйства, уборки и домашних дел.

Также 19 ноября считается временем очищения и защиты дома. Следует избавиться от старых вещей, чтобы ушли проблемы и ненужные заботы. Существует также старинный обряд "запирания" дома от нечистой силы: хозяину дома полагается обойти все комнаты, постукивая обухом топора по дверным косякам и оконным рамам. Вместо топора можно взять серп или нож - железные предметы считаются защитой от злых духов.

Что нельзя делать 19 ноября

В православный праздник 19 ноября церковь не одобряет гнев, лень и отчаяние, сквернословие, жадность и зависть. Нельзя отказывать в помощи другим и совершать повседневные грехи. Продолжается Рождественский пост, для тех, кто постится, действуют ограничения в пище - в этот день полагается сухоядение.

По народным приметам в день Авдия запрещено:

выбрасывать остатки пищи - следует отдать домашним животным или нуждающимся, чтобы не потерять финансовое и домашнее благополучие;

выяснять отношения - небольшие конфликты могут перерасти в серьезные;

рассказывать сны - они считаются вещими.

В народе считается, что любые конфликты, грубость или пренебрежение традициями могут прогневить святого и привлечь неприятности.

Приметы дня 19 ноября

По народным поверьям, погода этого дня предсказывает, какой будет зима и будущий урожай:

снег выпал сегодня - к снежной зиме;

пасмурный день - к скорому потеплению;

на реке лед появился - продержится до весны.

Считается, что если в этот день выпадет много снега, то и урожай будет богатым.

